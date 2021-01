L’AQUILA – “Arriva oggi la comunicazione ufficiale che il bollo auto del 2017 è stato rinviato ad agosto 2021. Una buona notizia che può far tirare un sospiro di sollievo ai tanti cittadini abruzzesi che in questi giorni avevano ricevuto il famoso atto di notifica.” Così Roberto Santangelo.

“Ringrazio l’assessore al bilancio Liris per essersi non solo sensibilizzato al tema, ma anche per essersi prodigato nel cercare una soluzione.

I tempi rimangono duri per le finanze degli abruzzesi -soprattutto, ma non solo, causa covid- ed è quindi da noi, come classe politica, che ci si aspetta una maggior coesione e visione d’insieme. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’ottimo lavoro di squadra di questa maggioranza.”