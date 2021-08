Quale vale un albero monumentale morto perché lasciato bruciare, poiché chi era preposto allo spegnimento non sapeva neanche di cosa si trattasse?”

Intanto torna a far discutere la Riforma stessa, la non riforma come la chiamano in molti, perché ha smantellato il Corpo Forestale lasciando l’antincendio boschivo, e tante altre cose, nel caos e nel marasma di decine e decine di enti, ministeri, regioni, protezioni civili, comunità montane, altri corpi di polizia ecc. A suonare la sveglia è il vice presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell’Associazione Attuare la Costituzione: “La responsabilità di questo immane disastro risale al governo Renzi del 2017 e alla sua ministra Madia, che hanno soppresso il Corpo forestale dello Stato, trasferendo soltanto ai vigili del fuoco l’onere dello spegnimento degli incendi, peraltro senza nulla prevedere per la loro prevenzione. Nel contempo la gestione della flotta di canadair appartenente allo Stato italiano è stata data, con bandi di appalto di dubbio svolgimento, a società private, tra le quali primeggia la Babcock Italia (ex Inaer, corporation quotata al London Stock Exchange), per costi stellari che già nel 2017 prevedevano 15 mila euro all’ora per l’utilizzo dei canadair, mentre il costo di mercato si aggirava sui 4/5 mila euro all’ora, quindi tre volte tanto.”

“È un puro scandalo – continua Maddalena – e assolutamente incredibile è il silenzio dell’attuale governo Draghi e dei mezzi di comunicazione in ordine a questo disfacimento dell’organizzazione amministrativa e della quasi totale distruzione del territorio e del paesaggio italiani. Ed è per questo, che ancora una volta, invito a dare attuazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 41, 42 e 43 della nostra Costituzione repubblicana e democratica.”