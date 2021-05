L’AQUILA – Conferenza stampa del Pd aquilano questa mattina per denunciare il fallimento della ricostruzione pubblica a quattro anni dall’insediamento della Giunta Biondi. Il casus belli sono le ultime tre delibere, “emblematiche”, varate dalla Giunta: quella sulla pavimentazione del Corso, quella sulle sedi comunali e quella su porta Leoni. A fare il quadro Stefano Palumbo, capogruppo del Pd in consiglio comunale. Sulla pavimentazione, spiega l’esponente Dem, “si sono presi cinque milioni dal Parco lineare della Croce Rossa. C’erano oltre 10 milioni a disposizione per l’area, comprensivi del parcheggio da 400 posti auto con accesso su viale duca degli Abruzzi. Di questi 2,8 sono stati spostati sul ponte Belvedere, e ora 5 sulla pavimentazione del Corso. E’ chiaro che il progetto del Parco lineare è stato affossato”. C’è poi il capitolo delle sedi comunali. La giunta ha approvato un nuova delibera in cui riorganizza la dislocazione degli uffici comunali in centro e, di conseguenza, di alcune scuole a Collemaggio. Infine l’accordo sull’Ater: “Una inaugurazione in pompa magna senza senso visto che quell’accordo deve andare in consiglio comunale”.

“Il vecchio piano di ricostruzione della passata amministrazione – alla base anche dei corposi finanziamenti ricevuti spiega Stefano Palumbo – è stato fatto a brandelli.” Quirino Crosta rincara la dose: “Il risultato di quattro anni di ricostruzione pubblica è un parcheggio a raso di 89 posti che non valorizza, non tutela e non conserva un tratto di mura dove invece c’era un importante progetto di valorizzazione e riqualificazione”. Per Stefano Albano “è partita la campagna elettorale”. Manca completamente, spiega il consigliere comunale del Pd, “una discussione sulla città e con la città e il consiglio comunale è umiliato dal modo di procedere della Giunta.

Il Pd denuncia come gran parte delle opere pubbliche, dei progetti strategici della ricostruzione pubblica, come anche gli strumenti di programmazione urbanistica, siano completamente fermi. “A fronte di centinaia di milioni di euro a disposizione al 2017 – chiosa Palumbo – le somme liquidate sono ridicole”.

Dal Pd, infine, l’appello agli aquilani, alle associazioni, alle forze politiche per una nuova stagione di confronto sul futuro e sull’idea della città.