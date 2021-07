ROMA – Sono attive le caselle email predisposte da E-Distribuzione e messe a disposizione dei cittadini per segnalare o ricevere informazioni in merito a richieste di allacci e distacchi delle forniture elettriche, nell’ambito dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati dai terremoti del 2016 in Centro Italia.

Diventa così operativo il Protocollo tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione ed E Distribuzione per semplificare le attività connesse al ripristino degli edifici danneggiati, ed accelerare la ricostruzione. In base al Protocollo E-Distribuzione si è impegnata a ridurre i tempi di esecuzione per le attività di spostamento degli impianti, dell’allacciamento dei cantieri e dell’allacciamento definitivo in caso di precedente cessazione legata all’inagibilità dell’immobile, oltre che a stabilire un canale di comunicazione specifico per i cittadini del cratere.

Le caselle sono sei, una per ciascuna area territoriale di competenza. Per il Lazio [email protected]; per l’Umbria spostamentisisma2016- [email protected] Nelle Marche, per le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo [email protected]; per le province di Ancona e Pesaro-Urbino [email protected] In Abruzzo, per le province di Chieti e Pescara si può scrivere a [email protected] distribuzione.com ; per le province de L’Aquila e Teramo [email protected] distribuzione.com.

Queste nuove caselle mail si aggiungono ai canali ufficiali di E-Distribuzione, rintracciabili sul sito web di E-Distribuzione e dedicati all’attivazione delle richieste per le attività suddette.