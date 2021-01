In quegli anni ho conosciuto la signora Liliana più da vicino, apprezzandone ed ammirandone l’acutezza di pensiero, la cultura, la franchezza, gentilezza e signorilità che la distinguevano. Veramente la mia conoscenza della prof. Liliana Buglioni risaliva agli anni dei miei studi superiori, quando sono stato suo alunno. Già allora ne avevo apprezzato le qualità di docente che esercitava un grande carisma verso gli allievi. Allora – era la seconda metà degli anni Sessanta – la ammiravo anche per il suo impegno politico e civico, Lei consigliera comunale dell’Aquila per il Partito comunista, una delle prime donne ad entrare in Consiglio Comunale, a quei tempi appannaggio pressoché assoluto del genere maschile. Il suo impegno in aula consiliare, in quel quinquennio, fu assiduo e qualificato.