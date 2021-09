L’AQUILA – Sono gli studenti dell’Unione degli Universitari dell’Aquila ad intervenire sulla ripresa delle lezioni nell’ateneo aquilano . Si attendono ancora notizie ufficiali dopo che l’ateneo, ormai mesi fa, ha annunciato un ritorno in presenza per l’anno accademico 2021 – 2022. A molti studenti viene spiegato che si attendono indicazioni dal Ministero sulle modalità di ripresa. “In data 31 agosto – scrive l‘Udu L’Aquila – abbiamo inviato un’email al Rettore e ai membri del Senato Accademico per rendere note le nostre considerazioni sulla ripresa della didattica. Per noi è fondamentale un ritorno in presenza, ma è altrettanto importante aprire la DAD a tutte e tutti.” Nel documento inviato al Rettore si specifica che “è fondamentale garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti e tutte le studentesse della comunità accademica e la didattica mista può essere uno strumento utile allo scopo. In particolare, tenendo salda la convinzione che didattica in presenza e Green Pass sono strumenti solidi per garantire l’effettiva vivibilità degli spazi universitari, riteniamo anche che aprire la DAD a tutti sia una soluzione che andrà a coprire tutte le mille e complesse situazioni create dalla realtà del tempo corrente.”

“Ad esempio, garantire la mista permetterebbe a chi ha avuto recentemente contatti sospetti di restare prudentemente qualche giorno a casa, potrebbe aiutare ad evitare una eccessiva congestione degli spazi e permettere maggiore facilità nel passaggio da presenza a distanza nel caso fosse necessario per situazioni temporanee, come il caso in cui un docente o uno studente dovessero risultare positivi”

“Come pensavamo e proponevamo anche lo scorso anno, – continua il documento dell’associazione – garantire a tutte e tutti la didattica mista, in questo momento storico, vuol dire proteggere la didattica in presenza e non abbandonare chi dovesse essere impossibilitato a raggiungere gli spazi universitari.