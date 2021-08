ROMA – “La scuola non può essere accumunata ad una fabbrica, ad un ufficio. Noi abbiamo proposto linee di autobus dedicate alle scuole, come si fa in molti Paesi.

Bisognerebbe dedicare due, tre corse nelle fasce di orario critiche”.

Lo ha detto il presidente di Anp, Antonello Giannelli- “Nelle scuole – aggiunge – abbiamo una concentrazione di persone che non c’è in altri luoghi.

Se per esempio mettessimo termo-scanner agli ingressi in una scuola con mille alunni, quante code si creerebbero?

Lo scaglionamento degli ingressi, poi, pone il problema dei pendolari, chi viene da fuori rischia di tornare a casa nel pomeriggio”.