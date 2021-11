L’AQUILA – A causa di malfunzionamenti della rete internet alcuni uffici comunali sono andati in sofferenza negli ultimi giorni. All’origine del problema, spiegano in Comune, ci sarebbe stato un decadimento di rete di un fornitore. I tecnici del Sed e di Vodafone stanno lavorando e la speranza è di ripristinare la piena funzionalità tra oggi e domani. I problemi di rete non hanno inficiato i servizi dell’anagrafe digitale nazionale partita proprio il 15 novembre e dalla quale è possibile scaricare 14 diversi certificati.

“Da qualche giorno – ha reso noto il Comune scusandosi per i disagi – sono in corso interventi per la riparazione di alcuni guasti che stanno interessando le linee telefoniche e internet del Comune dell’Aquila. Per questa ragione, si sono verificati e possono verificarsi ancora dei disguidi per quanto concerne le comunicazioni telefoniche e l’erogazione dei servizi, in particolare quelli dei servizi demografici. I tecnici stanno lavorando ininterrottamente per ripristinare la piena funzionalità delle linee il prima possibile”. “Al momento non è possibile assicurare l’erogazione di alcuni servizi comunali tra cui quelli demografici tramite gli sportelli di via Roma e delle delegazioni di Sassa e Paganica. I tecnici comunali, in collaborazione con Sed e Vodafone, stanno lavorando per il ripristino della piena operatività dei sistemi informativi comunali.”