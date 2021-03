Le presunte condotte illecite vanno segnalate alle autorità competenti. Lo specificava persino un decreto l’anno scorso. Nonostante questo le “segnalazioni” sui social network non sono mai mancate e con le nuove restrizioni potrebbero tornare in voga. Segnalare chi esce di casa con targhe di veicoli e numeri civici in chiaro significa comunque violare la legge.

Oltre a un eventuale risarcimento in sede civile, i delatori rischiano di rispondere di diffamazione aggravata se la fotografia è accompagnata da post offensivi. Il punto, come sempre, è che non sappiamo perché quella data persona sta uscendo di casa ed eventuali condotte illecite devono essere segnalate alle autorità competenti.