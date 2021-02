L’AQUILA – A L’Aquila Blog, lo scorso 27 gennaio, Teresa Giaquinto, dirigente della Struttura tecnica di missione guidata da Fabrizio Curcio, anticipa la notizia del possibile Restart 2. Si tratta di altri 110 milioni in teoria sul nuovo finanziamento per la ricostruzione di 2,75 miliardi di euro.

Il dossier sulla nuova tranche di fondi per lo sviluppo del cratere è, stando alle dichiarazioni della Struttura di Missione, all’attenzione della Ragioneria dello stato. La politica nel frattempo non è stata a guardare, è partita una discussione sul territorio. Il nodo critico però sembra essere la governance dei fondi.

Il problema è stato posto, ad esempio, dalla Cgil dell’Aquila: “è necessaria capacità di confronto mediante l’attivazione di tavoli di settore con il coinvolgimento delle parti sociali, imprenditoriali, associative e istituzionali è ancor più necessario rideterminare la tipologia di società a cui ci si rivolge.”

Lo scontro Pezzopane Liris

La notizia ha scaldato anche l’ambiente politico aquilano. E’ stata la deputata dem Stefania Pezzopane a sollecitare la convocazione di Tavolo per la Ricostruzione a riguardo mandando su tutte le furie Guido Liris, l’assessore al bilancio della Regione Abruzzo. “Le cifre di cui parla la Pezzopane – ha dichiarato Liris – sono assolutamente generiche e, allo stato, prive di fondamento. Il quadro non è ancora chiaro e non si può assolutamente dire quale sarà la quota di fondi destinati al programma Restart.”

La replica della Pezzopane è arrivata ieri, in una conferenza stampa con esponenti del Pd e delle forze sociali e produttive. La deputata del Partito Democratico ha ribadito con forza la necessità di mettere nero su bianco un programma di sviluppo per programmare e spendere le risorse che – conferma – arriveranno così come di quelle residue della vecchia programmazione, tornando quindi a chiedere “un luogo”, il tavolo della ricostruzione con la Regione Abruzzo, per discuterne.

La cabina di regia del 10 febbraio

Una riunione della Cabina di regia è attesa per il 10 febbraio. Lì probabilmente se ne saprà di più. Verrà infatti fatto il punto sull’attuazione del programma Restart, sulle richieste di finanziamento per nuovi progetti, sulle assegnazioni e rimodulazioni dei fondi.

Sul nuovo programma Restart a questo punto va fatta chiarezza. Nel frattempo il nuovo Governo dovrà anche rimettere mano al Recovery. Dalle prime indiscrezioni sembra che il premier incaricato Draghi abbia attenzionato il settore del turismo, ritenuto decisivo per la ripartenza. Anche per il Restart servirà quindi una sinergia ai massimi livelli istituzionali. Bisogna capire come programmare in modo corretto ed efficace, senza sovrapposizioni con altri programmi.