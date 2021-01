L’AQUILA – L’emergenza covid-19 e i decreti che ne sono seguiti, hanno progressivamente spinto le associazioni di escursionismo ad annullare attività di gruppo in ambiente ed in esterna con tutte le incertezze per il futuro delle attività in montagna.

“Un impatto dirompente per chi è abituato a vivere all’aperto” dice a Laquilablog, Antonio Scipioni, Presidente dell’Asd, Respira il Gran Sasso. “La voglia di montagna, però, non è mai venuta meno, anzi, è aumentata. In tanti ci chiedono informazioni su ciaspole e sci alpinismo e in questo momento stanno andando per la maggiore con le nostre montagne prese d’assalto”.

L’intervista