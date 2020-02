Regione Abruzzo, Pescara: sede di via Raffaello trasformata in una discarica

“La sede della regione Abruzzo in via Raffaello, a Pescara, ormai da tempo non usato, è trasformata in una vera e propria discarica in causa dell’incuria e dell’abbandono”. Questa la denuncia del vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, che ha richiesto un intervento immediato per bonificare l’area che, secondo alcuni residenti, sarebbe anche infestata da topi e altri animali.

“L’edificio ormai inutilizzato dalla regione Abruzzo si trova in una zona altamente abitata e vicinissima alla scuola media Rossetti, per cui molti studenti passano davanti a ogni mattina per recarsi a scuola” spiega Pettinari. “E ‘inaccettabile che sia abbandonato in questo stato, quindi, dato che, oltre a uno spettacolo indecoroso, anche un problema per la salubrità e la sicurezza degli studenti e dei residenti. Le foto – scattate dal consigliere comunale del M5S, Giampiero Lettere – rappresentano uno scenario squalificante per una struttura di proprietà della regione, per questo con l’interesse immediato dell’intervento degli organi preposti”, conclude Pettinari.