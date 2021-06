L’AQUILA – Un nuovo disciplinare che regolamenta turnazioni e reperibilità in alcuni servizi strategici della Regione. E’ quanto prevede una delibera predisposta dall’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris e approvata dalla giunta. Il provvedimento regolamenta la disciplina dei turni e delle reperibilità prevedendo la possibilità per l’ente, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di istituire dei turni giornalieri. Inoltre, per i settori giudicati di pronto intervento, può essere istituito il servizio di reperibilità. Si tratta di due elementi che sono stati oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, in modo tale da elaborare linee guida puntuali in materia per consentire l’immediata operatività dell’istituto. «Per pronta reperibilità – spiega Liris – si intende l’obbligo del dipendente di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o servizio in casi che richiedono interventi urgenti o in presenza di necessità operative e non programmabili con il ricorso alle prestazioni ordinarie. Si tratta di un servizio essenziale per far fronte a emergenze o a necessità inderogabili con l’obiettivo di garantire l’igiene, l’incolumità, la sicurezza e l’assistenza pubblica, la tutela del patrimonio regionale, il rispetto di leggi e regolamenti e il supporto agli organismi istituzionali». I settori coinvolti sono: Protezione civile, Relazioni esterne e comunicazione, Datore di lavoro e può essere esteso ad altri servizi dell’amministrazione qualora se ne ravvisassero le necessità.