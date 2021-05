PESCARA – Parte domani la seconda edizione del corso “Eures: la mobilità una regola non più un’eccezione”, organizzato dal servizio Eures della Regione Abruzzo in collaborazione con il coordinamento nazionale Eures-Anpal e con il Dottorato di ricerca in ingegneria industriale e dell’informazione e dell’economia dell’Università dell’Aquila. Il corso è strutturato in cinque giornate di lezioni on line che si svolgeranno nel corso del mese di maggio nelle date 6-7-13-14 e 21. Alla avvio dei lavori della prima giornata di domani prenderà parte anche l’assessore alle Politiche Formative e all’Università Pietro Quaresimale. Come nella prima edizione, il corso si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata conoscenza degli strumenti e opportunità messi a disposizione dell’Unione europea, in grado di favorire il trasferimento in un altro paese per motivi di studio, formazione o lavoro.

Diversi i temi che verranno trattati: la normativa, l’organizzazione e i servizi della rete Eures, i progetti di mobilità europea e le misure di finanziamento, le opportunità di tirocinio e carriera nelle istituzioni e agenzie europee, l’acquisizione delle competenze trasversali, il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio nell’Unione Europea, la sicurezza sociale, la tassazione e la legislazione connesse alla libera circolazione dei lavoratori nell’UE, gli aspetti principali del fenomeno migratorio italiano e del sistema di rappresentanza degli Italiani all’estero; tutti elementi in grado di fornire agli studenti un quadro completo sulla mobilità e sugli strumenti per approcciarsi ad esperienze di lavoro e formazione in ambito europeo. Il corso, di cui è responsabile la consulente Eures della Regione Abruzzo Anna Bongiovanni, vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’ufficio di Coordinamento nazionale Eures-Anpal, di altri consulenti Eures italiani e della Danimarca, Svezia, Irlanda, Olanda, Francia, Portogallo, Germania, oltre che di esperti dell’emigrazione italiana e di responsabili nazionali di reti e programmi europei a supporto della mobilità, quali Europass, Euroguidance, EQF-Quadro europeo delle qualifiche professionali, Eurodesk, Euraxess, Europe Direct, Erasmus Giovani Imprenditori, Erasmus+). Per partecipare agli evento on line scrivere all’indirizzo [email protected] abruzzo.it.