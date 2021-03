PESCARA – Da domani per l’associazionismo e il volontariato del Terzo settore sarà possibile presentare le domande per ottenere l’erogazione di contributi per finanziare progetti specifici. Lo rende noto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che oggi sul Burat e sui siti regionali di riferimento (regione.abruzzo.it e abruzzosociale.it) è stato pubblicato l’avviso pubblico.

“La Regione – spiega l’assessore Quaresimale – mette a disposizione del Terzo Settore 1,5 milioni di euro, una delle poste più alte riservate negli ultimi anni a questo genere di attività. Si tratta di un impegno voluto fortemente da questo assessorato e sottoscritto dalla Giunta regionale in un periodo di grande importanza per l’associazionismo del Terzo settore chiamato a politiche straordinarie di intervento a causa della perdurante emergenza sanitaria.”

“Con il fondo nazionale di oltre 2 milioni di euro – chiarisce l’assessore alle Politiche sociali – abbiamo deciso di impegnare 600 mila euro per lo scorrimento della precedente graduatoria e di destinare il restante 1,5 milioni di euro al bando 2021”. Su questo aspetto e sul valore dell’emergenza Covid, l’assessore Quaresimale ha voluto sottolineare che “l’avviso prevede una speciale premialità in favore di quei progetti che prevedano azioni di sostegno della fase di emergenza e post emergenza Covid, a conferma dell’attenzione che la Regione vuole riservare al mondo del volontariato e dell’associazionismo che opera per assorbire, dal punto di vista sociale, gli effetti della pandemia”.