Il costo della firma per il referendum per l’abolizione della cacciaè formato da 40 cent obbligatori per uso #SPID , 35 cent per la piattaforma Paypal, 22 cent per il gestore della piattaforma e 22% di IVA. Se vuoi sostenere il Comitato Sì Aboliamo la Caccia con le spese di promozione e organizzazione banchetti lo puoi fare cliccando sul tasto DONA. Se non hai ancora firmato, puoi farlo subito. RICORDATI che puoi firmare anche in Comune o ai nostri banchetti clicca qui per vedere dove. (clicca qui mettere link a pagina dove firmare. Ho già firmato ad un tavolo, che succede se firmo anche digitalmente? Entrambe le firme verranno annullate.”