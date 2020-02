Referendum costituzionale del 29 marzo, servizi speciali e tessere elettorali

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che sono stati allestiti dei servizi speciali per le persone diversamente abili in occasione del referendum costituzionale previsto per domenica 29 marzo. In particolare, gli elettori affetti da infermità gravi e per questo impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione potranno chiedere il voto domiciliare. Le domande per poter beneficiare di questo diritto dovranno essere presentate a partire dal 18 febbraio ed entro il 9 marzo con le modalità previste dall’avviso pubblicato sulla pagina del sito internet del Comune dell’Aquila, dove è riportato anche il modello per produrre la richiesta.

Inoltre, le persone in condizioni di disabilità e gli elettori anziani impossibilitati a recarsi autonomamente al seggio per votare potranno beneficiare del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune. Le domande, in questo caso, vanno inoltrate entro il 23 marzo con le modalità previste dall’avviso pubblicato sulla pagina web del sito internet del Comune, da dove è possibile scaricare anche il modello per effettuare la richiesta.

L’ufficio Elettorale ricorda infine che, per votare, occorre un documento di identità valido e la tessera elettorale, ribadendo che chi l’avesse completata negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l’avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova rivolgendosi proprio all’Ufficio Elettorale, sito nella sede comunale di Via Roma n. 207/A e aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, è opportuno recarsi da subito all’Ufficio in questione per ottenere una nuova tessera, onde evitare i disagi dovuti alle file degli ultimissimi giorni prima del voto.

Comunque sul sito della Prefettura, nella sezione Elezioni 2020, al link di riferimento (http://www.prefettura.it/ laquila/contenuti/Elezioni_ 2020-8170780.htm) è possibile consultare tutte le circolari con le relative scadenze degli adempimenti necessari per esercitare l’opzione di voto prevista dalla legislazione corrente.

