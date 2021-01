L’AQUILA – I “geni del bosco vecchio”, cari a Buzzati, purtroppo non votano, come del resto le future generazioni, eppure è al futuro che è dedicato il Next Generation Eu , in Italia subito ribattezzato, non a caso, Recovery Fund

Sono dovuti intervenire gli ex forestale della Ferfa per denunciare un fatto quantomeno curioso considerata l’ingente retorica in materia. Certamente gli ex forestali non potranno essere accusati di averlo farlo per simpatie renziane, visto che proprio l’ex premie offrì in sacrificio il Corpo forestale agli italiani che chiedevano tagli alla spesa pubblica.

Tornando ad oggi, il fatto è grave. Denuncia la Ferfa.

Infatti, che nell’ultima bozza, quella del 12 gennaio 2021, del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU (PNRR)”, è scomparso l’investimento di 1 miliardo di euro destinato alle nostre foreste.

“Purtroppo – scrive la Fefra – nel Piano approvato dal Consiglio dei ministri la notte del 12 gennaio l’iniziale proposta di dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro da spendere nei prossimi 6 anni per questo progetto è stata azzerata, caso unico in tutto il Piano.” I fondi dovrebbero essere recuperati, sostengono le fonti governative, a partire dal 2023 nella nuova programmazione europea. Tradotto dal politichese, non ci sono.