L’AQUILA – Per il quarto incontro della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” domani, domenica 18 luglio, alle ore 17.30 sarà ospite Daniela POGGI, attrice di teatro, cinema e televisione, uno dei volti più noti del panorama artistico italiano.

Daniela Poggi, tra l’altro, parlerà della sua esperienza con l’Alzheimer di cui soffriva la mamma, attraverso le pagine del suo libro/racconto “Ricordami” mettendo a nudo i suoi sentimenti raccontando pezzi di vita come un puzzle scomposto, partendo dalla tragica vicenda che attraversa tutto il racconto e ne è il fulcro, di una madre che si inabissa nel buio dell’Alzheimer e di lei, figlia, che si ritrova a farle da madre. Il percorso dell’autrice è tutto attraversato dal concetto e dal sentimento della maternità. Una donna che non ha potuto avere figli suoi, pur desiderandoli immensamente e che per questo riversa le sue cure e le sue attenzioni a chi le sta intorno, fino a ritrovarsi a diventare madre di sua madre, quando questa, afflitta dalla malattia, non solo cancella l’identità della figlia non ricordando più il suo nome, ma diventa lei stessa bambina da accudire, da cullare, da tenere per mano.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Hotel Fiordigigli in località Fonte Cerreto (L’Aquila).

La VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” per il 2021 si terrà con appuntamenti settimanali fino al 29 agosto. Intento dell’Associazione Culturale è quello di promuovere le iniziative sociali e culturali volte, anche, ad incrementare un turismo integrato e di qualità, favorendo ed esaltando la conoscenza delle specifiche peculiarità del territorio costituito dalla meravigliosa bellezza della montagna unitamente ai valori dei centri storici del territorio aquilano.