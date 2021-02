LUCOLI – Randagismo a Lucoli. E’ sempre più evidente il fenomeno del randagismo nel paese di Lucoli, L’Aquila. Tra le cause troviamo la gestione irresponsabile e gli abbandoni da parte dei proprietari. Nella maggior parte dei casi, la totalità dei randagi è rappresentata da incroci, quindi le cause vanno cercate nella riproduzione non-programmata. Ma non solo, tra gli altri fattori che influiscono sugli abbandoni, ci sono: problemi economici, perdita di interesse per l’animale o il suo carattere ingestibile. Ed ancora: allergie, vacanza, la morte del proprietario, o suo il ricovero in ospedale, situazione molto frequente in questo periodo di pandemia.

“Non abbiamo mai smesso di aiutare le persone o le famiglie, colpite direttamente o indirettamente dal Covid-19, che non possono più accudire i propri animali. Considerando le restrizioni al movimento già imposte, e quelle che saranno imposte probabilmente a breve, abbiamo deciso di rilanciare a pieno ritmo l’iniziativa partita nella scorsa primavera”.

Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

Randagismo a Lucoli

Per ottemperare questo problema, vista la legge regionale 18 dicembre 2018 n 47, recante norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali ad affezione; il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, con ordinanza sindacale n. 2 del 28- 01-2021, ha disposto il controllo di tale fenomeno, riducendo, per quanto possibile, le nascite incontrollate di cucciolate. Il fine è quello di garantire l’incolumità pubblica evitando forme di aggressione da parte di cani vaganti, evitando altresì le scorribande notturne di cani incustodite.

Di conseguenza, il primo cittadino ordina di: