Il Ramadan 2021 inizia oggi per durare fino a mercoledì 12 maggio, è il secondo in piena pandemia da coronavirus. Le autorità dei Paesi a maggioranza musulmana hanno previsto una serie di misure finalizzate a limitare i contatti, dal coprifuoco notturno al divieto di spostamenti, dal bando all’iftar in moschea agli ingressi contingentati. Con un’indicazione chiara per tutti i fedeli: il vaccino contro il Covid-19 non rompe il digiuno che gli osservanti rispettano dall’alba al tramonto, così come non lo inficiano i test per verificare un’eventuale positività al virus.

Il presidente della Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) Yahya Pallavicini, imam della moschea Al Wahid di Milano, tramite Aki – Adnkronos International invita a ”tutelare la salute delle famiglie e della società in cui viviamo”. Per cui sì a ”ciò che è obbligatorio, come la preghiera del venerdì in moschea”, ma ”si sconsiglia ciò che è facoltativo, che si può fare anche a casa, quindi i pasti comunitari e le preghiere serali in congregazione”. Dall’imam di Firenze Izzedin Elzir arriva invece un appello tramite Aki – Adnkronos International a donare ai bisognosi i soldi che sarebbero stati spesi per l’umrah. “Il profeta Muhammad ci ha insegnato che in una zona di pandemia non si deve né entrare né uscire” e quest’anno “il mio invito per chi può è di donare i soldi per il pellegrinaggio alle famiglie che si trovano in una situazione difficile”.

In Arabia Saudita

solo chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19, chi ha ottenuto la prima dose 14 giorni prima o chi è guarito dalla malattia e può certificarlo potrà compiere l’umrah, il ‘pellegrinaggio minore’ alla Mecca. Chi si reca in pellegrinaggio senza il ”permesso ufficiale”, rischia multe fino a 10mila riyal, l’equivalente di circa 2.200 euro Chi lavora nei servizi collegati ai rituali alla Mecca dovrà obbligatoriamente vaccinarsi contro il coronavirus o condurre test molecolari una volta la settimana. Altra stretta riguarda i bambini con meno di 15 anni, che vengono identificati come veicolo di trasmissione del virus e quindi banditi dalla Moschea del Profeta.

In Turchia

i medici hanno chiesto un lockdown nazionale per il Ramadan, mentre il ministro della Salute Fahrettin Koca ha ammesso che la situazione degli ospedali rischia di essere critica se prosegue a questo ritmo la diffusione del contagio nelle prossime tre-quattro settimane.

L’Iraq

ha pensato a un piano ad hoc per contrastare la diffusione dei contagi durante il Ramadan, e ha imposto un coprifuoco notturno. Rafforzate le restrizioni alla circolazione durante la notte anche in diversi altri Paesi, dal Marocco al Kuwait, alla Tunisia.

In India

obbligo di mascherina e distanziamento sociale in moschea, all’interno della quale non potranno entrare più di mille fedeli, mentre è ridotto a cento quello dei partecipanti all’iftar.