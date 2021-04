L’AQUILA – Calendario raccolta differenziata. Nella frazione di Sassa, Genzano, Palombaia e zona La Cerella, l’Asm spa, in accordo con l’assessore al settore ambiente, Fabrizio Taranta, ha attivato un progetto sperimentale di Isole ecologiche di prossimità.

Per la raccolta differenziata di Carta, cartone e Tetrapack (bidone Bianco); Plastica, alluminio e metalli (bidone Giallo); Vetro (bidone Blu); Organico (bidone marrone); Indifferenziato, secco e residuo (bidone marrone). Il progetto sperimentale prevede il posizionamento dei bidoni per la raccolta differenziata in prossimità di più abitazioni.

La raccolta dei rifiuti avviene ogni 15 giorni come da calendario:

lunedì: vetro

martedì organico

mercoledì: carta,

giovedì: indifferenziato secco residuo,

venerdì: plastica.

Il personale di ASM spa

ha posizionato i bidoni per la raccolta differenziata, e sta consegnando, casa per casa, in tutte le zone di Sassa coinvolte nel progetto sperimentale, 50 buste biodegradabili compostabili per la raccolta dell’organico, l’ecocoalendario con le informazioni e i giorni di raccolta, e il rifiutologo dove sono elencati voce per voce tutti i tipi di rifiuti e le modalità di smaltimento.

L’Asm sta rimuovendo tutti i cassoni in ferro nelle zone coinvolte.