L’AQUILA – Sembra di giocare al gatto con il topo, si recupera uno spazio e si rischia di perderne un altro, quasi a voler testimoniare quella che sarà la vera sfida dei prossimi anni: la gestione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture recuperati in questi anni in centro e non solo.

L’ultima segnalazione arriva da Piazzetta IX Martiri. Qui il bel giardino che circonda la fontana della Montanina sembra un lontano ricordo, l’erbaccia cresciuta nei mesi scorsi è ormai anche secca, Un vero peccato considerato che è una delle piazzette quasi completamente recuperate alla vita cittadina.

Ma segnalazioni arrivano anche da tante attività del centro in merito alla pulizia dei vicoli immediatamente adiacenti il corso. Da via Cimino a via Assergi sono spesso le stesse attività a rimboccarsi le maniche e pulire e, specificano sempre, non c’è nulla di male ma segnalano l’assenza di attenzione da parte del Comune. Si tratta di zone distanti pochi metri dal Corso, dove invece la pulizia è ormai costante e puntuale, eppure di mezzi non se ne vedono, ma sono vie molto utilizzate, soprattutto in questo periodo perché più tranquille e meno “invase” da dehors ecc. Almeno nei post serate più affollati, questo l’appello di molti, ci vorrebbe una pulizia e una raccolta di bottiglie e bicchieri anche in queste zone confinanti alle zone più frequentate.

Altre segnalazioni, infine, arrivano per il “chiasso” di alcuni cantieri. Con l’estate questi anticipano, e di parecchio in certi casi, l’orario di apertura mattutina, spesso e volentieri alle 7 del mattino o addirittura prima, causando qualche disagio agli abitanti.