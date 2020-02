Quarant’anni fa Giovanni Paolo II visitava il Santuario di Roio

Quarant’anni fa il Papa visitava il Santuario di Roio, “sul colle della luce”, durante la visita ufficiale che Giovanni Paolo II fece all’Aquila il 30 agosto del 1980 in occasione del sesto centenario della nascita di San Bernardino da Siena.

Come ricorda Giustino Parisse nel suo libro «Giovanni Paolo II e l’Abruzzo», “la tappa al santuario di Roio per l’incontro con i giovani fu molto coinvolgente. Abbracciò i bambini, si rivolse con affetto ai ragazzi inaugurando quello stile diretto che nel tempo lo ha portato a essere punto di riferimento per milioni di giovani di tutto il mondo. Il sacerdote Elio Antonucci nel volume “Roio e il suo santuario” così ricorda quel giorno: «L’evento più memorabile che ha onorato la Madonna ed esaltato il popolo di Roio è stata la visita al nostro Santuario del Santo Padre Giovanni Paolo II in occasione dell’anno centenario Bernardiniano. Il 30 agosto rimarrà indelebile nei cuori dei roiani e sacro negli annali del Santuario. Nel vasto piazzale antistante il Santuario, il Papa s’incontrò con diverse migliaia di giovani, convenuti dai più remoti paesi dell’Abruzzo e del Molise. Accolto dai canti dei giovani e dal loro entusiasmo, il Santo Padre si disse felice di essere in mezzo a loro e li esortò a vivere la loro giovinezza nell’impegno costante della coerenza cristiana». A ricordo di tale avvenimento il parroco fece affiggere una lapide all’interno del Santuario che recita così: In questo santuario il 30 agosto 1980 sua santità Giovanni Paolo II chiudendo l’anno centenario bernardiniano affidava alla gioventù dell’Abruzzo e del Molise il messaggio della fede e della coerenza cristiana e invocava sul mondo la vigile protezione della Madre di Dio».”

Peccato ora non sia rimasto che un portale chiuso e una nicchia vuota, nell’indifferenza totale delle autorità.

