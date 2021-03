Più grande e importante è il lavoro da svolgere, più grande è lo strumento o il macchinario necessario. Se lavori in questo ambito, indipendentemente dal tipo di lavoro che svolgi, sai benissimo che man mano che cresci e affronti lavori più grandi, dovrai investire in attrezzature più pesanti e costose.

Fortunatamente, per coloro che cercano di massimizzare il proprio investimento riducendo i costi e mantenendo la flessibilità finanziaria, il noleggio attrezzature è diventato qualcosa di estremamente comune, che giova tanto all’azienda richiedente quanto alla società di noleggio attrezzature edili.

Ma quali sono le attrezzature edili più comuni da poter noleggiare online? Ve ne riportiamo alcuni esempi, reperibili peraltro anche su Easy Noleggio attrezzature edili.

Piattaforma aerea

Le piattaforme aeree hanno una serie di usi indispensabili e sono disponibili in una varietà di forme. In Italia sono molte le società che offrono il noleggio attrezzature edili e tra queste rientrano molto spesso le piattaforme aeree. Queste macchine sono ideali per aiutarti a spostare il personale nella posizione corretta, per completare lavori difficili da raggiungere. Le piattaforme aeree vengono proposte in diversi marchi, alcuni di qualità nettamente superiore ad altri.

Sollevatore telescopico

I sollevatori telescopici sono essenziali per i lavori che richiedono un braccio lungo senza una base ampia. Per coloro che hanno bisogno di estendere il proprio lavoro su lunghe distanze o da posizioni precarie, un sollevatore telescopico è spesso l’opzione migliore. Che tu stia cercando di spostare persone o di utilizzare un carrello elevatore, i sollevatori telescopici sono strumenti versatili. Inoltre, questi strumenti consentono di collegare altri accessori indispensabili per svolgere diversi lavori. Nell’ambito del noleggio attrezzature, rientrano di diritto tra i macchinari preferiti dagli imprenditori e dai capi cantiere.

Muletto

Mentre molte aziende che utilizzano carrelli elevatori, detti anche muletti, lo fanno con sufficiente regolarità e disponibilità economica da potersi permettere l’acquisto definitivo, ci sono ancora molte aziende di piccole e medie dimensioni in cui il noleggio attrezzature edili, e in particolare i carrelli elevatori, ha molto senso. Un lavoro che richiede una flotta di muletti più ampia di quella attualmente di proprietà è una situazione particolarmente comune tra le aziende di dimensioni ridotte, ma spesso capita anche in aziende di grandi dimensioni. In generale, il noleggio attrezzature edili è sempre un’opzione comoda per tutti.

Retroescavatore

I retroescavatori sono strumenti versatili, che possono essere equipaggiati come macchine di movimento terra o utilizzati tramite un martello sul braccio posteriore. Poiché questo tipo di attrezzatura è così costosa, il noleggio attrezzature e in particolare di un retroescavatore è un’opzione particolarmente valida per le aziende più piccole, che cercano di limitare il capitale impegnato nei costi di acquisto.

Pala cingolata

Le pale cingolate sono ottimi strumenti per svolgere grandi lavori, senz’altro, ma sono specializzate soprattutto per lavori contenuti in piccoli cantieri. Queste macchine di movimento terra versatili, nell’ambito del noleggio attrezzature edili, sono particolarmente comuni durante la costruzione di case per scavare fondamenta. Poiché la necessità di una pala cingolata varia a seconda del terreno in cui si lavora durante la costruzione, molte aziende costruttrici di abitazioni optano per il noleggio di una pala cingolata quando necessario piuttosto che investire e acquistarne una.

Escavatore

Gli escavatori sono di solito disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, con un’altrettanto ampia varietà di portate. Ecco perché così tanti imprenditori scelgono di noleggiare escavatori, quando si tratta di noleggio attrezzature, piuttosto che acquistarli. Il miglior escavatore per il proprio lavoro può variare a seconda del terreno e dei requisiti dell’attività, quindi è sempre bene investire un po’ di tempo nello studio preciso del cantiere o della zona in cui si lavora prima di procedere al noleggio. Tra il noleggio attrezzature edili, comunque, l’escavatore è un vero e proprio must-have per tantissime imprese.

Come è possibile comprendere, vi sono svariate macchine edilizie utili in un contesto lavorativo che coinvolga questo tipo di strumenti. Abbiamo visto soltanto alcuni dei macchinari che, nell’ambito del noleggio attrezzature, risultano più diffusi rispetto ad altri. Questo significa che in realtà i macchinari utili potrebbero essere molti di più ed è necessario studiare di volta in volta i propri bisogni, a livello di terreno, struttura da costruire o da muovere e così via, per scegliere il giusto macchinario.