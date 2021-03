L’AQUILA – “IGP viaggio nelle scuole” è il progetto di educazione alimentare e sostenibilità ambientale dell’Associazione Marsicana Produttori Patate.

Celano 11 marzo 2021- La patata del Fucino entra nelle scuole con il progetto di educazione alimentare e sostenibilità ambientale “IGP Viaggio nelle scuole” promosso dall’AMPP – Associazione Marsicana Produttori Patate. Ieri la consegna dei materiali didattici alle Scuole Primarie Gianni di Genova, Torrione e San Francesco dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri dell’Aquila.

Causa Covid mancavano purtroppo i bambini che però al loro rientro a scuola avranno la sorpresa di ricevere in dono quadernoni per le diverse classi e il giornalino di Patatopoli, di grande formato, abbinato ad un inserto con cui giocare a fare gli ecologisti. Strumenti di intrattenimento dei piccoli concepiti per avvicinare i bambini alle tematiche dell’ambiente, della sostenibilità e della sana alimentazione con notizie, curiosità, quiz e ricette.

A fare gli onori di casa la Prof.ssa Carla Simoni (funzione strumentale supporto ai docenti e agli alunni) a rappresentare l’AMPP Marco Nucci e Francesco Bianchi. Presente anche Francesca Pompa della One Group società responsabile della comunicazione.

Il progetto dell’AMPP non si esaurisce qui ma, d’accordo con la scuola e grazie alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Conio che da subito ha accolto l’iniziativa, non appena i bambini torneranno a scuola ha in programma di organizzare una diretta online per far conoscere la realtà produttiva delle patate del Fucino IGP.

“Questo è stato un anno difficile per tutti – sottolinea Di Pasquale Rodolfo Presidente AMPP – ma grazie ai finanziamenti del PSR Abruzzo e all’opera di sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura abbiamo potuto portare avanti, come facciamo ormai da anni, i nostri progetti didattici rivolti alle scuole elementari, ultimo, insieme a Findus, a livello nazionale, A SCUOLA DI FUTURO – GREEN CAMP.

L’opera di promozione e valorizzazione della Patata Fucino IGP da parte dell’AMPP si fonda principalmente sulle sue caratteristiche organolettiche date da un territorio preservato che conferisce al prodotto una peculiarità ineguagliabile data proprio dal luogo di provenienza.