L’AQUILA- Il Punto Luce L’Aquila, sta supportando la Dad seguendo 10 bambini in presenza e mettendo a disposizione anche 20 tablet. ” In questo modo, nella nostra sede di Sassa, proviamo a garantire un recupero della socialità, dell’apprendimento e ad essere di supporto non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie” – dice a Laquilablog Domenico Capanna Coordinatore Punto Luce.

“Il lavoro viene svolto dai nostri operatori nel massimo rispetto delle normative vigenti, con sanificazioni giornaliere e rivolto a piccoli gruppi divisi per età. In questo modo, riusciamo ad accogliere settimanalmente circa 70 bambini e ragazzi anche in apertura pomeridiana” L’intervista