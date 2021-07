L’AQUILA – Procedura selettiva per il reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale con profilo professionale di “Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza”, appartenente alla seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato – Avviso Mibact pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020 – Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 – Pubblicazione graduatorie definitive e comunicazioni sulle prove di idoneità

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano le graduatorie relative ai candidati utilmente collocati ed a quelli esclusi, suddivise per provincia, ed altresì in via di pubblicazione anche sul sito della Regione Abruzzo https://selfi.regione.abruzzo.it/.

Le stesse sono da considerarsi definitive, a seguito dell’intervenuta riformulazione, ricorrendone i presupposti, da parte dei competenti Centri per l’Impiego, in ragione delle istanze di riesame presentate ai sensi dell’art. 38, comma 4, Delibera della Giunta Regionale n. 157 del 24/2/2006.

Come già rappresentato lo scorso 30/06/2021, in sede di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, si rammenta che le prove di idoneità saranno calendarizzate nel prossimo mese di settembre, con convocazioni, secondo l’ordine di graduatoria e in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, che verranno comunicate via email ad ogni singolo interessato, con congruo anticipo, e che saranno pubblicate anche su questo portale.

Di seguito, i link inerenti i criteri per lo svolgimento delle prove ed alcune indicazioni sugli ambiti di approfondimento:

https://abruzzo.beniculturali.it/criteri-per-lo-svolgimento-delle-prove-di-idoneita-selezione-per-il-reclutamento-di-n-500-unita-con-il-profilo-professionale-di-operatore-alla-custodia-vigilanza-e-accoglienza/;

Per informazioni relative alle prove di idoneità di che trattasi, scrivere a [email protected]