L’AQUILA – Chiuse a mezzogiorno le liste per il rinnovo del consiglio provinciale e l’elezione del Presidente della provincia dell’Aquila, elezioni di secondo livello, l’elettorato passivo e attivo è dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni del collegio.

Due liste per il presidente uscente Angelo Caruso, una per lo sfidante, il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio con la lista “Provincia in Europa” sulla quale converge il centrosinistra. Questi i candidati per Giovagnorio: Fabio Camilli, sindaco di Acciano; Valter Chiappini, sindaco di Lucoli; Claudio Gallese, consigliere di Luco dei Marsi; Ida Ippoliti, consigliere di Trasacco; Antonella La Gatta, consigliere di Sulmona; Lorenzo Lorenzin, sindaco di Cappadocia; Monica Palermini, presidente del Consiglio di Canistro; Francesco Perrotta, consigliere di Sulmona; Carmine Silvagni, consigliere di Avezzano; Luisa Cornacchia, consigliere di Lecce nei Marsi.

Provincia Insieme e Per la provincia dell’Aquila sono le liste per Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro in quota Fratelli d’Italia. Queste le le liste dei candidati consiglieri. Per Provincia Insieme: Daniele Almonti (consigliere di Castelvecchio Calvisio), Ernesto Fracassi (consigliere comunale di Avezzano), Federica Di Bartolomeo (consigliere di Rocca Pia), Maurizio Proietti (consigliere di Sulmona), Quirino D’Orazio (sindaco di San Benedetto dei Marsi)Antonio Tarulli (consigliere di Campo di Giove), Cinzia Martorelli (consigliere di Scurcola Marsicana), Daniela De Dominicis (consigliere di Capestrano). Per la provincia dell’Aquila: Berardino Morelli (consigliere comunale dell’Aquila), Gianluca Alfonsi (consigliere di Gioia dei Marsi), Vincenzo Calvisi (consigliere comunale di Fossa), Laura Cerroni (consigliere di Castelvecchio Calvisio), Michela Tatarelli (consigliere di Ovindoli), Nunzio Tarantelli (consigliere di Pratola Peligna), Settimio Dino Iacutone (consigliere di Celano), Alessandro Loreto Marcangeli (consigliere di Carsoli), Emiliana Salvati (consigliere di Capistrello), Gabriella Sette (consigliere di Pizzoli),