L’AQUILA – ll Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha decretato l’approvazione del documento di fattibilità, per la messa in sicurezza dal rischio delle valanghe, della Strada Provinciale n. 12 ‘Frentana’ dal km.

16+422 al km. 22+200 che durante l’intero arco della stagione invernale, viene chiusa al transito per l’alto rischio di caduta di slavine che precipitano sulla carrabile. Lo studio di fattibilità prevede una soluzione con “gallerie e trincee” che permetterà il transito dei veicoli, in sicurezza, anche durante l’intero arco dell’anno. Per realizzare l’opera saranno necessari, secondo lo studio economico valutato dal settore della viabilità, 20 milioni di euro. “Nel quadro generale di rilancio e sviluppo del settore dell’economia turistica che abbraccia il bacino sciistico della Majella (Campo di Giove) con quelli dell’Altopiano delle Cinquemiglia (Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo) – dichiara Caruso che è anche sindaco di Castel di Sangro -, la fruizione piena e integrale di questa strada assume, per gli operatori e gli abitanti di questi territori, una funzione fondamentale e vitale per il rilancio del territorio della mariella orientale. Con il Sindaco del Comune di Campo di Giove (L’Aquila), Giovanni Di Mascio, abbiamo ricercato ed individuato le soluzioni tecniche più idonee e celeri per risolvere una problematica atavica che le popolazioni attendono da anni e, grazie al lavoro di sinergia e condivisione, intrapreso con le istituzioni locali, oggi, diamo finalmente inizio all’inserimento dell’intervento negli strumenti di programmazione dell’Ente, per l’avvio delle procedure necessarie alla redazione del Progetto di Esecutivo necessario per l’acquisizione dei pareri ambientali”. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco e consigliere provinciale, Giovanni Di Mascio e dal vice sindaco, Stefano Di Mascio e dal consigliere Domenico Ciccone, i quali hanno assistito alla firma del decreto, definendo l’evento una pagina di storia indimenticabile. Nel 1994 la Provincia dell’Aquila ha acquisito uno ‘Studio nivologico e valanghivo per la messa in sicurezza dal rischio valanghe dal km 16+422 al km 22+200″, a firma del Dott. Agr. Antonello Liberatore, con specifica ed accurata individuazione dei siti valanghivi e del loro “grado di priorità”.