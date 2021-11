TAGLIACOZZO – Vincenzo Giovagnorio, sindaco appena riconfermato a Tagliacozzo alla guida di una lista civica, invitato da numerosi amministratori e da diverse forze politiche ad ampliare il suo impegno per la Provincia dell’Aquila, dà la propria disponibilità a candidarsi per la guida dell’Ente. «Con lo stesso spirito di servizio che mi ha spinto a lavorare con totale abnegazione nell’esclusivo interesse del mio territorio comunale», afferma Giovagnorio, «a seguito delle tante sollecitazioni ricevute dai colleghi sindaci, dagli amministratori e dalle parti politiche sono onorato di dare la mia disponibilità alla candidatura a presidente con l’intento di perseguire obiettivi di buon governo nell’intera Provincia. Tale lavoro non può che esser compiuto secondo i principi di equità onestà, attraverso una proficua collaborazione tra le forze civiche e politiche disponibili a collaborare in sintonia, in vista delle grandi sfide che attendono la Provincia e il Paese intero. Un impegno nel solco dell’europeismo nel contesto delle grandi opportunità che l’Europa offre con il “Next generation Eu”».

Giovagnorio, quindi, è pronto a scendere in campo, per giocare la partita del futuro in prima linea insieme ai sindaci e agli amministratori del vasto territorio aquilano. In ballo, infatti, ci sono tante nuove opportunità, «in primis il P.N.R.R. in vista delle future prospettive a cui l’Europa ci chiama», aggiunge Giovagnorio «il territorio provinciale dell’Aquila non può più permettersi divisioni e campanilismi: c’è bisogno di unità, coesione e di un deciso cambio di rotta per il nostro futuro. La Provincia dell’Aquila dovrà essere intesa non più come una tripartizione di territori e una costellazione di Comuni divisi tra loro, bensì come un’unica grande realtà che, con coesione e lungimiranza, sostiene e afferma i propri interessi in sintonia con le altre province abruzzesi. La Provincia fungerà da raccordo anche con i piccoli centri, per intercettare le risorse messe in campo dall’Europa, in linea con il pensiero del premier Mario Draghi, che ha riconosciuto ai Comuni un ruolo di primo piano per la gestione del P.N.R.R.».

Il sindaco Giovagnorio, quindi, forte della vittoria a Tagliacozzo, «dove la buona amministrazione, nel segno dell’inclusione del primo mandato, ha prodotto la pacificazione degli animi e l’unione di diverse forze politiche», è pronto a unire le energie per condividere un progetto di crescita su scala provinciale.