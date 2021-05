L’AQUILA – Sono terminati i lavori sulla Strada Regionale n. 520 “del Ceraso”, nel Comune di Ovindoli (L’Aquila), che hanno interessato la manutenzione straordinaria della pavimentazione ammalorata in tratti alterni, eseguiti dalla ditta P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. con sede in Avezzano (L’Aquila).

“L’amministrazione della Provincia dell’Aquila, – dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi -, alla vigilia del passaggio del giro d’Italia ma soprattutto per l’inizio dell’imminente stagione estiva, si è impegnata a consegnare alle comunità strade percorribili e sicure, al fine di partecipare attivamente al processo di ripresa economica e lotta allo spopolamento delle aree interne, in modo particolare dopo la crisi provocata dalla diffusione pandemica della Sars-Cov2, con la speranza di poter presto accogliere i numerosi turisti che hanno scelto la nostra provincia quale meta di destinazione per le vacanze. Ringrazio per il lavoro svolto tutto il settore della viabilità e il responsabile d’area Geom. Giuseppe Di Bernardini che ha consentito in tempi rapidi l’avvio e la conclusione dei lavori”.

Ricordiamo che i progetti finanziati ammontano a circa 600.000 euro e sono stati sovvenzionati con le risorse del fondo della Provincia dell’Aquila per le manutenzioni urgenti delle strade.