TORNIMPARTE – Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, con il Consigliere delegato alla viabilità, Luca Rocci, il dirigente della viabilità provinciale, Ing. Nicolino D’Amico, il Sindaco di Tornimparte (L’Aquila), Giacomo Carnicelli, il vice sindaco, Pierluigi Del Signore, si è recato questa mattina sul cantiere della variante nel Comune di Tornimparte (L’Aquila), che collega la zona ovest dell’Aquila all’autostrada dei parchi. I lavori, finanziati per € 1.961.720,00 nel 2012 e iniziati con gli atti di esproprio di tutti i terreni interessati, furono sospesi perché l’impresa aggiudicataria non firmò l’atto di sottomissione in conseguenza del quale l’amministrazione provinciale avviò l’iter di rescissione contrattuale. Il Presidente, che ha già visitato in passato il cantiere, ha voluto personalmente partecipare all’incontro per stabilire una veloce e rapida soluzione del problema, attivando subito le procedure affinché, entro l’autunno, siano definite tutte le azioni per completare un’opera considerata strategica dalla Provincia dell’Aquila.

“Abbiamo stabilito, con l’amministrazione Comunale di Tornimparte (L’Aquila), tutti i passaggi per l’immediata ripresa dei lavori della variante – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, e già questo pomeriggio è previsto un incontro con il direttore dei lavori per stabilire la nuova progettazione e l’adeguamento dei prezzi, per inserire subito l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche. La realizzazione di questa arteria allevierà i disagi della popolazione di Tornimparte, costretta ad affrontare il pesante traffico giornaliero, ma soprattutto permetterà all’intera area ovest del capoluogo di accedere più facilmente all’autostrada dei parchi”.

“Sono convinto che presto potranno riprendere i lavori per il completamento della variante – dichiara il delegato alla viabilità, Luca Rocci -, e sono soddisfatto per gli esiti e le decisioni scaturite dall’incontro odierno. Continuerò a seguire, con il settore della viabilità, l’attività procedurale affinché l’opera possa essere terminata in tempi brevissimi”.