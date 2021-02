L’AQUILA – L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e il Consiglio esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie per la perdita dei loro cari avvenuta, durante un’escursione, sul Monte Velino.

“In tutti questi giorni – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, abbiamo sempre sperato e pregato in un esito positivo, un miracolo, che purtroppo non si è verificato. Una perdita grave che rattrista l’intera Italia, la Regione e soprattutto questa provincia, perché si tratta di giovani vite che appartengono a questo territorio. Alle famiglie giungano le mie personali condoglianze e la forza per superare questo difficile momento”.

“Le alte vette contraddistinguono la nostra provincia, costituiscono la bellezza dei nostri luoghi – dichiara il consigliere provinciale della Marsica, Gianluca Alfonsi – ma possono restituire anche dolore, immenso, per la perdita di questi figli della Marsica. La notizia che il tempo ha rimandato e che nutriva anche le nostre speranze è purtroppo giunta ed ora rimane solo il momento per sostenere le famiglie stringendole in un grande abbraccio. Capisco bene cosa si prova in questi momenti avendo vissuto, tanti anni fa, un’esperienza simile. Un encomio particolare ai soccorritori e le tante persone che hanno lavorato incessantemente, in tutti questi giorni, per riportare tra noi questi ragazzi, mostrando la parte più bella e nobile della nostra Italia”.

“Per la Marsica è un giorno tristissimo – dichiara il consigliere della Marsica, Roberto Giovagnorio-, di quelli che non vorremmo mai ricordare, un dolore che accomuna tutta la comunità, ancora più forte sapendo di aver perso giovani vite che tanto avevano da offrire alla nostra comunità. Alle loro famiglie le mie più sentite condoglianze”.

L’Amministrazione della Provincia dell’Aquila, per quanto nelle proprie competenze, ha reso disponibile la propria struttura della viabilità e il corpo della Polizia Provinciale per i giorni delle ricerche e per questo è doveroso un ringraziamento per il lavoro svolto.