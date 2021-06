L’AQUILA – Sono stati avviati i lavori di nuovo asfalto e segnaletica orizzontale sulla strada provinciale 36 “Forconese”, nel tratto ricompreso tra la frazione aquilana Monticchio ed il comune Fossa (L’Aquila), per risorse complessive stanziate dalla Provincia dell’Aquila pari a 284 mila euro.

“Si tratta di un intervento importante e che ormai non era più rinviabile – dichiara Luca Rocci, consigliere provinciale delegato alla viabilità – su una strada che funge da collegamento tra comuni del comprensorio della media valle Aterno ed il capoluogo, e che per troppi anni è stata trascurata: ora finalmente si potrà garantire una migliore e più sicura percorrenza, non solo agli automobilisti ma anche ai numerosi ciclisti che vi transitano. Un doveroso ringraziamento va al settore viabilità dell’ente che, sebbene in condizioni di carenza di personale dovuta agli effetti della pessima riforma delle provincie voluta dal centrosinistra, riesce a portare avanti numerosi procedimenti amministrativi”.

Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa anche dal Vice Presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, che evidenzia come l’amministrazione provinciale a guida Angelo Caruso abbia stanziato, dall’inizio del mandato amministrativo, oltre 11 milioni di euro di risorse complessive nella viabilità del comprensorio aquilano, specie su strade dove da molti anni non si vedeva manutenzione”.