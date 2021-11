L’AQUILA – È stata ratificata, nell’ultimo consiglio della Provincia dell’Aquila, la variazione di bilancio che permetterà la realizzazione della rotatoria definitiva sulla SR. 5 Dir, incrocio con Via Codacchio e Via dell’Enopolio nel Comune di Pratola Peligna (L’Aquila), in corrispondenza della zona commerciale sita in località “Pratelle”.

L’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2021-2023, elenco annuale 2021-2022, e l’importo complessivo dell’opera sarà pari a € 305.000.

“L’amministrazione della Provincia dell’Aquila con le ultime variazioni di bilancio – dichiara il delegato alla viabilità, Luca Rocci – è riuscita a inserire nel programma triennale importanti interventi infrastrutturali, attesi da anni, come nel caso della rotatoria di Pratola Peligna, arteria di primaria importanza, tra le vie più trafficate della rete provinciale e fondamentale raccordo per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne. Sono estremamente soddisfatto di aver contribuito a risolvere un annoso problema, soprattutto per i residenti di questi territori e, disponendo la Provincia già di un progetto esecutivo, presto inizieranno i lavori per la definitiva realizzazione dell’opera”.

Si ricorda che il 25 maggio dello scorso anno, la Provincia dell’Aquila, realizzò una rotonda sperimentale per la regolamentazione del traffico veicolare, in attesa della rotatoria definitiva che, con le somme appena stanziate, disciplinerà definitivamente l’intersezione prevedendo, tra l’altro, anche il passaggio per l’attraversamento dei pedoni.