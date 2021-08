SCOPPITO – Quattro amici nel lontano 2004 hanno dato vita all’associazione Grisù Protezione Civile di Scoppito. Da allora, sono passati 17, abbiamo aiutato tante persone e salvaguardato il territorio dice a Laquilablog il presidente Andrea De Nuntiis

Dall’incendio della pineta di San Giuliano nel 2007 alla ricerca dei dispersi nel sisma del 2009 con la gestione delle tendopoli a Scoppito con l’assistenza alla popolazione, nel 2012 durante l’emergenza neve abbiamo collaborato con i Comuni di Campotosto e Montereale. Ci siamo dotati di mezzi e attrezzature da soli con i contributi degli sponsor del 5 x 1000 dei contributi dei cittadini e di qualche banca. Adesso stiamo ultimando la costruzione della sede operativa che in futuro verrà utilizzata per le varie emergenze per la formazione dei volontari e cittadini come centro covid 19 per attività ricreative culturali sportive per tutti e come base per gli scout d’Italia. Mancano 35.000 per completarla. L’associazione invita ad un contributo libero all’IBAN IT67I0832703601000000001610 Banca BCC