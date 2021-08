L’AQUILA – In attesa dell’inizio della preparazione estiva, in programma domani, lunedì 9 agosto, alle 18 sul campo intitolato a “Davide e Matteo Cinque”, il San Gregorio continua a comporre la rosa per il prossimo campionato di Promozione 2021-2022.

Il vice presidente, direttore generale e direttore sportivo Angelo Piccoli si è assicurato le prestazioni di Francesco Pelliccione e Luca Di Casimiro, entrambi aquilani.

Francesco Pelliccione (classe 2002) è un difensore che può giocare sia come centrale che come laterale. Lo scorso anno ha militato nelle file dei Nerostellati 1910 in Eccellenza.

Pelliccione ha iniziato a giocare a calcio nelle file de L’Aquila Soccer School.

Poi il ritorno del portiere Luca Di Casimiro (classe 1998, 177 centimetri per 65 chilogrammi) che ha già indossato la casacca nerazzurra del San Gregorio.

Con Di Casimiro, i presidenti del San Gregorio Fabio De Angelis e Massimo Cinque e dell’altro vice presidente Giuseppe Marinucci, hanno messo a disposizione del mister Pierpaolo Rotili tre portieri. Oltre a Di Casimiro, in rosa già ci sono Davide Di Fabio (classe 1992) e Giuseppe Salvi (classe 2001).

Intanto il 19 agosto è prevista l’amichevole del San Gregorio contro L’Aquila 1927 (giovedì 19 agosto alle 18.30 allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia).