Programma ricco di eventi e cultura ad Avezzano per la Settimana Marsicana

Avezzano – Ricco è il termine che ben rende l’idea del programma presentato per il più atteso evento estivo: la Settimana Marsicana giunta alla XXVII edizione.

La Pro Loco di Avezzano, presidente Edoardo Federico Tudico, con il supporto della l’Amministrazione Comunale della Città, guidata dal Sindaco Gianni Di Pangrazio, anche quest’anno presenta un calendario ricco di appuntamenti.

Da anni la prerogativa dell’organizzazione è dare spazio a ogni settore: cultura, spettacolo, sport, artigianato, enogastronomia, street food, e ancora convegni, mostre d’arte e fotografiche e tanto ancora per consentire agli spettatori di vivere momenti davvero straordinari.

Il via, con l’inaugurazione e il taglio del nastro, è previsto per mercoledì 31 luglio e la chiusura degli eventi è stabilita venerdì 6 agosto.

La Settimana Marsicana vanta di essere l’unica manifestazione a rappresentare un territorio, portando in sé un significato storico e culturale. La prima edizione risale al 1951 e nasce su iniziativa della allora Associazione per la Promozione del Turismo. A ricordarlo uno dei principali ideatori Gianni Letta che nella edizione del 2018 fu ospite d’onore. La Pro Loco di Avezzano ha così voluto dare seguito a quell’evento, da sempre nel cuore dei marsicani, dando vita, dal 2016, alla continuità del ricordo.

Si parte quindi mercoledì 31 luglio alle ore 18.00 con il raduno in Piazza Risorgimento con le Majorettes Golden Girl e il taglio del nastro di apertura al cospetto delle autorità locali. Alle ore 21.00 sul palco di Piazza Risorgimento la cerimonia del “Premio Sport Pro Loco 2024”. Nella XXVII edizione, vede premiati Gabriele Scatena – arbitro promosso in A/B, Mirko Chiaversoli, oro staffetta 4×100 misti, europei juniores di nuoto – la Squadra Under 18 di pallanuoto, campione nazionale 2024. Seguirà “Note dalla storia” il concerto della Orchestra di Fiati Città di Celano” in memoria del prof. Gianluca Tarquinio. Per rinnovare il ricordo di chi, con il suo operato ha lascito un messaggio indelebile: rinnovare sempre il proposito di diffondere la cultura musicale, rimasto punto fondamentale negli obiettivi della Pro Loco.

A conferma dello straordinario calendario di appuntamenti musicali in questa XXVII edizione: concerti, musica live.

Attesissimo il concerto che chiuderà la manifestazione Martedì 6 agosto con Elettra Lamborghini, cantante pop e reggaeton italiana. Oltre 7M i suoi followers.

Giovedì 1 agosto – Napoli Tre Punti… e a Capo – Tributo a Renzo Arbore

Venerdì 2 agosto – Ferro Battuto Sextet Band – Omaggio al Maestro Franco Battiato

Sabato 3 agosto – allegria e buon umore con la performance “Tutariel!” con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

Domenica 4 agosto Chimera Ensemble e Alessandro Scafati “Viaggio tra le colonne sonore e il cantautorato”

Lunedì 5 agosto una serata all’insegna delle risate e del divertimento con il recital di Leonardo Manera, noto comico di Zeling

Immancabili gli appuntamenti con gli artisti di strada e tanti, tantissimi spettacoli ogni giorno per i piccoli spettatori : clownerie e magie comiche, burattini, giocoleria, un mimo nel pallone, e un viaggio nel paese dei balocchi

Nello “SPAZIOBIMBI” della brochure, giovedì 1 agosto Ambecò coinvolgerà i bambini con il laboratorio “Conosciamo l’orso”.

Non mancherà il Luna Park con piccole e medie attrazioni.

Dal 31 luglio a 6 agosto, presso la sala Irti si possono ammirare i dipinti della Mostra collettiva d’Arte contemporanea “Freedom”. Domenica 4 agosto l’organizzazione invita il pubblico alla cerimonia di consegna degli attestati e all’incontro “La libertà nell’arte” con il prof. Maurizio Lucci e il dott. Francesco Subrani.

Presso la Palestra Corradini, per il periodo dal 31 luglio al 6 agosto, verrà allestita la mostra di foto stenopeiche, solarigrafie “FotografiAMO” a cura del circolo fotografico “Amici dell’immagine” e Sabato 3 agosto verrà presentato il libro “Magliano Stenopeica” da loro curato.

Come ormai noto, la Settimana Marsicana è un contenitore di eventi per ogni età e per tutte le esigenze. Nello spazio denominato “INCONTRI” sono segnalati gli appuntamenti culturali.

Mercoledì 2 agosto presso la Sala Conferenze “De Nicola” nel Comune di Avezzano si svolgerà la conferenza “Da 0 a 100 KM”, sulla qualità dello sport, a cura di RUNNERS AVEZZANO, con Giorgio Calcaterra (ultramaratoneta), Angelo Carrosi (siepista), Marco Scalisi, (fisioterapista), Walter Pallente (farmacista).

In questa XXVII edizione si è voluto portare all’attenzione del pubblico l’approfondimento dei temi giunti all’attenzione della cronaca nazionale. Avranno luogo presso la Sala Irti (ex scuola Montessori) Giovedì 1 agosto la presentazione del libro “Il mostro di Firenze” del criminologo e profiler Luca Marrone, con lui il penalista – cassazionista avv. Daniele Ingarrica e la criminologa dott.ssa Concetta Seila Mammoccio. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano ha attribuito all’evento n. 2 crediti formativi.

Venerdì 2 agosto con il prof. Marco Omizzolo – sociologo e ricercatore Eurispes, autore del libro “Sotto padrone– Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” si approfondirà il tema “il Caporalato una piaga sociale”. Interverrà la dott.ssa Nadia Rossi coordinatrice regionale Flai Cgil Abruzzo-Molise.

Sabato 3 agosto Per la conoscenza e il ricordo di quanto vissuto in epoca passata, si effettuerà la proiezione del docufilm sulla storia del territorio marsicano “Il Pescatore del Fucino”, di Italo Magrini, con il ricercatore e saggista Sergio Iacoboni e il giornalista Eliseo Palmieri.

Lunedì 5 agosto il reading teatrale “L’erede al trono deve essere “Maschio” con Luisa Novorio (voce) & Thierry Valentini (sax); testo di Tamara Calliope Macera.

Martedì 6 agosto con il convegno sull’apicultura “il volo dell’ape” “si porterà in evidenza le problematiche sia ambientali che di frode nella produzione di miele alterato proveniente dall’estero. Relatori: Raffaele Allegritti apicoltore e la dott.ssa Alessandra Pizzi nutrizionista – dietista

Nella sezione “SPORT – il CORPO e la MENTE” dall’1 al 6 agosto per il successo ottenuto nelle scorse edizioni torna l’evento “Yoga e meditazione” a cura di Marcella Cicanecchia

Si corre, si corre con RUNNERS Avezzano. Il 2 agosto, nel pomeriggio, a disputare la vittoria nel percorso stabilito in Piazza Torlonia, saranno i ragazzi con età compresa tra 1 e 15 anni. Toccherà agli adulti alle ore 21.00 cimentarsi nel percorso cittadino.

Sempre coinvolgenti, di grande richiamo del pubblico, sono le performance delle straordinarie abilità degli artisti di strada. In questa edizione della Settimana Marsicana, la Pro Loco ha voluto offrire al pubblico spettacoli di pura energia ed emozione. La farfalla e la fata luminosa, la fata dei fiori volteggeranno sui trampoli. Le statue viventi, figure del teatro dell’Immobilismo, all’improvviso prenderanno vita animando la scultura del ‘700. Ancora, per stupire il pubblico il mangiatore di fuoco, il fachiro con i serpenti e il duo che si esibirà in danza aerea.

A proposito di danza, sono ormai attese le esibizioni dei ballerini. Piazza del Mercato si anima con “Marsica In…Ballo”, con “Swingin’Sunday” e” Canta e balla” con Simo e Fra.

Sabato 3 agosto la piazza si trasforma per diventare una elegante sala giochi per accogliere il torneo “Burraco sotto le stelle”.

Tra le novità presentate il 2 e il 4 agosto in piazza Risorgimento “Historia”- rievocazione storica delle antichità romane, con costumi e armature d’epoca.

Venerdì 2 e sabato 3 agosto “Caccia all’Affare” – Mercatino del vintage e dell’artigianato tradizionale che si svilupperà lungo Via Marconi.

Nella sezione “ESPOSIZIONI” della brochure gli appuntamenti sono:

2 agosto -in Piazza Risorgimento le intramontabili Vespe Piaggio

3/5 agosto –in Via Cataldi le Macchine Agricole – Sidoni & figli

Il clou della Settimana Marsicana è lo STREET FOOD.

Il 2- 3 – 4 agosto via Corradini e via Pagani diventano un ristorante a cielo aperto.

Gastronomia e musica con Radio Street Food

Il successo ottenuto con l’organizzazione delle visite guidate ai siti archeologici ha dato vita a “Terra dei Marsi – Viaggio nella Storia” con il seguente programma:

orario 9.00 / 13.00

1 agosto giovedì – Alba Fucens

2 agosto venerdì – Cunicoli di Claudio

5 agosto lunedì – Lucus Angitiae

6 agosto martedì – Emissario di Claudio/Torlonia – Capistrello

Le prenotazioni si ricevono nella sede della Pro Loco, in via Corradini n. 75, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.