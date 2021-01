L’AQUILA – Procida è stata eletta Capitale Capitale della cultura 2022. La notizia è stata data poco fa in diretta streaming dal presidente della giuria Stefano Baia Curioni al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

“Un riscatto importante per la nostra terra. Lavoreremo sodo” ha commentato commosso il sindaco di Procida tra le urla di gioia dei cittadini e di tutta l’amministrazione.

Procida, piccolo borghi tra le 10 città finaliste, è stata scelta per il suo progetto, non come città più bella o ricca di storia. “Ci è stato chiaro che il nostro lavoro non sarebbe stato facile. Siamo stati sfidati dalla qualità delle proposte, alcune concepite dai migliori progettisti di politiche culturali non solo d’Italia, anche d’Europa. Ogni città ha portato nel suo progetto le proprie gemme e i propri demoni. E la buona notizia è che l’idea di uno sviluppo sociale ed economico a base culturale sta diventando un approccio comune e una pratica progettuale concreta. La cultura è pensata come pane quotidiano, finalmente” ha detto il presidente della giuria Stefano Baia Curioni.

Le “congratulazioni a Procida, al suo sindaco e alla sua comunità”, arrivano anche dal primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi “per aver ottenuto il titolo di Capitale Italiana della cultura per il 2022. Complimenti a tutte le finaliste. Il percorso che abbiamo compiuto insieme è stato lungo e complesso. Ma soprattutto pieno di cose belle, ci siamo uniti intorno a un progetto comune che rappresenta un inizio. Sono stati straordinari l’affetto e il sostegno di tutta la popolazione abruzzese e dell’Italia”.

Le città in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura, oltre a Procida, erano nove:

Ancona – Ancona. La cultura tra l’altro;

2. Bari – Bari 2022 Capitale italiana della cultura;

3. Cerveteri (Roma) – Cerveteri 2022. Alle origini del futuro;

4.

5. Pieve di Soligo (Treviso) – Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana;

6. Taranto – Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima;

7. Trapani – Capitale italiana delle culture euro-mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione;

8. Verbania – La cultura riflette. Verbania, Lago Maggiore;

9. Volterra (Pisa) – Volterra. Rigenerazione umana. 1.– Ancona. La cultura tra l’altro;2.– Bari 2022 Capitale italiana della cultura;3.(Roma) – Cerveteri 2022. Alle origini del futuro;4. L’Aquila – AQ2022, La cultura lascia il segno;5.(Treviso) – Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana;6.– Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima;7.– Capitale italiana delle culture euro-mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione;8.– La cultura riflette. Verbania, Lago Maggiore;9.(Pisa) – Volterra. Rigenerazione umana.