TORNIMPARTE – Dopo la sosta dello scorso anno, riparte la 16esima edizione del concorso “La Strada dei Presepi – 9° Trofeo Francesco Scardaci”. Cambiano le modalità, però, il concorso si suddivide in due grandi sezioni:

– Un hashtag fotografico

– Uno con valutazione della Commissione in presenza con opere poste all’esterno o in locali accessibili (no abitazione)

– Le due sezioni di suddividono

– Una riservata al territorio di Tornimparte

– Una riservata al territorio aquilano

– Al presepe che ha ricevuto la migliore valutazione verrà consegnato il trofeo.

Per le prenotazioni (non è previsto compenso per le iscrizioni) si può telefonare hai numeri 0862720013 e 3334203169, poi email [email protected]

[email protected]

Le foto possono essere inviate sia via email agli indirizzi sopra riportati sia poste sulla pagina Facebook Pro Loco Tornimparte che sulla pagina del presidente Demenico Fusari.

“Invitiamo tutti alla partecipazione, per ripartire e dare un contenuto culturale e Cristiano alle festività di Natale”, dice il presidente della Pro Loco di Tornimparte Fusari.