L’AQUILA – Riparte la stagione internazionale per gli allievi della Galimberti Tennis Academy a Cattolica. Mentre i più giovani sono impegnati proprio in questi giorni in alcuni tornei Open nazionali (Villa Carpena Forlì e Ct Osimo), mercoledì prossimo (27 gennaio) voleranno alla volta di Sharm El Sheikh, in Egitto, Federico Bertuccioli, Andrea Picchione ed Andrea Maria Artimedi, all’esordio quest’ultima nel circuito Itf Women’s Tour. Tutti e tre – accompagnati in questa trasferta personalmente da coach Giorgio Galimberti – giocheranno le qualificazioni nel torneo ITF che scatterà con le qualificazioni il 31 gennaio. Si tratta di due tornei da 15.000 dollari di montepremi, in programma sul cemento della località balneare sul Mar Rosso.

Un avvio di stagione importante per gli allievi dell’Academy che punta su una programmazione di assoluto rilievo tecnico, con alcuni significativi risultati ottenuti nella Penisola già in queste prime settimane del nuovo anno: su tutti la semifinale raggiunta da Andrea Picchione, 22enne 2.3 dell’Aquila, nel torneo nazionale di Natale del Centro Sportivo Plebiscito di Padova, e il successo del giovane forlivese Diego Bravetti nel trofeo “Ico”, torneo Open andato in scena sui campi del Ct Pescara.