PESCARA – “Art Uno c’è. E non è una rivendicazione da coccarda, è una presenza convinta, costante, nata da subito, senza richiesta. Siamo un partito che si muove su questioni fondamentali e tra queste, la questione dei diritti e dell’inclusione sociale non può avere deroghe “intellettuali” di alcun tipo. O si è dalla parte dei diritti per tutti e tutte o si è sulla sponda contraria. Non ci sono “però”, non ci sono “ma”. Sui “se” si sono costruiti anni di equivoci. Art Uno non ha equivoci”.

Lo affermano i segretari Di Articolo Uno Regionale Fabio Ranieri e Tommaso Di Febo.

“Siamo stati al primo evento della Pride week, ci saremo sabato, ci saremo in futuro, ci saremo ogni volta che servirà – aggiugono i segretari Di Articolo Uno Regionale Fabio Ranieri e Tommaso Di Febo -. Dalla parte della comunità LGBT(QIA+), dalla parte delle persone libere di essere. Invitiamo le nostre iscritte e i nostri iscritti a partecipare al Pride del 26 giugno a L’Aquila, insieme alla comunità abruzzese e al Coordinamento PRIDE Abruzzo, riunito per la prima volta dalla costa alle aree interne. Per l’uguaglianza e per la dignità di tutte e tutti”.