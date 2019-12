Presentazione Libro: “Paganica Rugby 1969-2019. Il racconto di un’avventura straordinaria”

Il 2 novembre 1969 quindici giocatori in maglia rossonera di una squadra di rugby abruzzese, fino ad allora sconosciuta, entrano in campo per disputare la loro prima partita in un Campionato nazionale di Serie C.

Questo è solo l’inizio di una grande e straordinaria avventura lunga cinquant’anni e che non è ancora finita.

Questa è la storia del Paganica Rugby 1969 A.S.D.

Venerdì 20 novembre alle 17,30 presso la Club House degli Impianti sportivi “Enrico Iovenitti” di Paganica verrà presentato il volume “Paganica Rugby 1969-2019. Il racconto di un’avventura straordinaria”. L’iniziativa si colloca all’interno delle iniziative per il 50° Anniversario della Polisportiva rossonera.

Scritto da Cristina Iovenitti, presidente dell’Associazione Biblipaganica e nipote di Enrico, fondatore e primo presidente della Polisportiva, il libro racconta in 12 capitoli la storia del Club ripercorrendone le formazioni, le squadre, i risultati attraverso un’attenta ricerca documentaria e fotografica. Una lunga storia caratterizzata da momenti difficili, ma anche indimenticabili come la storica promozione in A2; e poi la retrocessione in C e di nuovo il salto in B, il terremoto 2009 e la rinascita della nuova struttura societaria che ancora oggi lavora in modo instancabile.

Interverranno alla presentazione, oltre all’autrice Cristina Iovenitti, il Segretario generale della F.I.R. Claudio Perruzza, il presidente del Paganica Rugby Antonio Rotellini e l’editore di Arkhé edizioni Paolo Leone. Il giornalista Angelo Liberatore modererà l’incontro e Barbara Lalli della Associazione Teatrale “I Panni Sporchi” leggerà alcuni passi del libro.

