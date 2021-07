RAIANO – Continua il ricco calendario di incontri proposti da Officine Sperimentali, l’innovativa associazione culturale con sede a Raiano (AQ) composta da quaranta donne sparse su tutto il territorio nazionale.

Sabato 31 luglio, dalle ore 17:30, la suggestiva Villa Cidonio a Rocca di Mezzo (AQ), sede del Parco Naturale Regionale del Sirente Velino, ospiterà Officine Sperimentali con la presentazione del libro di Daniela Di Bartolo “Hai mai annusato un fiore di lunaria?” anticipato da un incontro di Hatha yoga, tenuto dalla maestra Simona Pace, il tutto arricchito dagli incantevoli interludi musicali di Aradia, suonatrice d’arpa onirica.

L’evento si aprirà alle ore 17:30 fino alle ore 18:30 con “Fluire Yoga” di Simona Pace, che accompagnerà alla scoperta del respiro profondo in una pratica di Hatha yoga per liberare corpo, mente e anima e lasciar fluire le energie grazie alle posture e alle tecniche di respirazione che accompagneranno i partecipanti in un momento di profondo rilassamento e connessione con sé stessi e la natura intorno.

La pratica sarà arricchita dalle note dell’arpa di Aradia.

Dalle ore 18.30 fino alle 19.30 si terrà la presentazione del libro “Hai mai annusato il fiore di Lunaria?”, di Daniela Di Bartolo. Giusi Di Crescenzo, con la collaborazione di Arianna Me, introdurrà l’autrice e il suo primo libro, un diario scritto, e soprattutto fotografato, durante il primo lockdown. L’incontrò sarà piacevolmente accompagnato dall’arpa di Aradia.

Nella primavera del 2020 mi è stato ancora chiaro che molte e molti, per le più varie ragioni, si sono allontanati dall’armonia, dalla Natura, da sé stessi/e. Così ho iniziato a scrivere la bellezza che vedo ovunque e l’essenzialità, che mai come in questi giorni mi è stata compagna e maestra. Buon cammino! Daniela Di Bartolo

L’ingresso all’evento è gratuito (a discrezione, gradito contributo consapevole a sostegno a Officine Sperimentali) e organizzato secondo le vigenti normative anti covid.

