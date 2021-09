L’AQUILA – La Polisportiva L’Aquila Rugby apre le porte di “Centi Colella” per gli Open Days. Tre gli impegni settimanali previsti per appassionati di rugby e curiosi che vorranno cimentarsi nel gioco che vede protagonista la nostra amata palla ovale.

Oggi pomeriggio 6 settembre e mercoledì pomeriggio a partire dalle 17.30 dirigenti e allenatori neroverdi saranno pronti ad accogliere i giovani rugbisti nati tra il 2010 e il 2018.

Inoltre, sabato 11 settembre, a partire dalle ore 16,00, è previsto un altro Open day, e, in chiusura di giornata, per gli atleti e le loro famiglie una sorpresa che verrà successivamente svelata.

La Polisportiva, storico club pentascudettato che cura il settore Propaganda dall’Under 5 all’Under 13, sarà pronta, come ogni anno, a trasmettere i valori del rugby quali il sostegno al compagno di squadra, il rispetto per l’avversario, la sportività, l’altruismo, la solidarietà.

“Grazie alla generosità dei nostri sponsor garantiremo la stagione gratuita per le Under 5, Under 7 e Under 9 – hanno dichiarato con soddisfazione i dirigenti neroverdi – siamo pronti ad accogliere a braccia aperte i più piccoli che potranno praticare sport all’aria aperta. Vi aspettiamo al campo!”.

Parallelamente agli Open Days di rugby ci saranno quelli della Polisportiva L’Aquila Hockey.

La società tutta rosa, che ha spento di recente la sua prima candelina, ha visto una vera e propria passione per l’hockey su prato coinvolgere le più giovani, nonostante la nascita del sodalizio in pieno clima pandemico. “Vi invitiamo al campo per giocare con noi – hanno detto entusiaste bambine e ragazze neroverdi – finalmente possiamo riprendere gli allenamenti dopo la pausa estiva. Unitevi a noi, non ve ne pentirete”.

Nei giorni di Open Days verranno rispettate le disposizioni in materia di Covid_19 con rilevamento della temperatura e autocertificazione all’ingresso, mantenimento della distanza sociale e utilizzo di mascherina.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Neroverde al numero 0862317350, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.