Preghiera mensile per la Chiesa dell’Aquila a piazza Duomo

Prosegue l’iniziativa della celebrazione cittadina dei primi venerdì del mese, in cui le parrocchie del centro storico si riuniscono in preghiera per la Chiesa di L’Aquila. Durante la liturgia la preghiera dei fedeli sarà dedicata ad accompagnare il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, nel tempo della Visita Pastorale, evento di grazia speciale, indetta per il triennio 2019-2021.

Venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 18,00, primo venerdì del mese, nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo all’Aquila, don Martino Roberto Gajda, Parroco di S. Silvestro, presiederà la Santa Messa Solenne e a seguire avrà luogo l’Adorazione Eucaristica in cui sono invitati a partecipare i fedeli delle parrocchie del Centro storico dell’Aquila e i membri della Congregazione Mariana della Salus Populi Aquilani.

