L’AQUILA – Proseguono le audizioni quinta Commissione consiliare “Garanzia e Controllo”, convocata dal presidente Giustino Masciocco. La quinta commissione, sempre presieduta da un esponente della minoranza, ha tra le altre cose proprio la verifica degli indirizzi e dei programmi dell’amministrazione.

Oggi sono stati auditi l’assessora al personale, Fausta Bergamotto, e quella alla mobilità e alle partecipate, Carla Mannetti. La settimana scorsa, invece, focus ricostruzione privata e le opere pubbliche con l’assessore Fabrizi. La Bergamotto ha fatto il punto sulla situazione della pianta organica del comune. In particolare sulla battaglia per stabilizzare i cosiddetti precari della ricostruzione. Si tratta di 39 unità di personale del Comune e 13 dell’Usra. L’obiettivo dell’amministrazione è attivare le procedure per la stabilizzazione previste dalla recente normativa. Se non dovessero arrivare fondi dallo stato per la copertura di tutte le stabilizzazioni, la Bergamotto ha annunciato che il comune è pronto a far da se intanto per la stabilizzazione delle prime 29 unità.

A seguire quindi l’audizione di Carla Mannetti, che ha fatto il punto sulle procedure messe in campo per il covid e sull’avanzamento dei lavori della nuova organizzazione del casello dell’Aquila ovest. La Mannetti ha anche fatto il punto sul Sed, annunciando che potrebbe procedere ad alcune assunzioni in considerazione delle nuove competenze che la società partecipata dal comune sta acquisendo in diversi settori dell’amministrazione.