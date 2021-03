L’AQUILA – Approvato ieri pomeriggio in Giunta Comunale il progetto definitivo del Ponte Belvedere. Ieri mattina, in V Commissione, l’assessore Raffaele Daniele, durante la sua audizione davanti alla Commissione di Garanzia e Controllo del consiglio comunale dell’Aquila, ne aveva preannunciato l’approvazione.

Presieduta da Giustino Masciocco, la Commissione ascolta gli assessori per fare il punto sul programma di mandato e l’attività amministrativa in corso, anche in vista della redazione del bilancio.

Con Daniele, assessore alla Ricostruzione Pubblica, è stato fatto un quadro dei principali dossier del settore, uno dei settori con le pratiche più importanti per la città ma anche uno dei più complessi, che sconta ritardi e problemi.

Ponte Belvedere

“Oggi (ieri, ndr) porto in Giunta il progetto definitivo validato, così potremo procedere all’appalto integrato”. E così è stato. Ora dunque si tratta di sperare in lavori più celeri possibili.

Stimolato poi dal consigliere Romano, di Italia Viva, Daniele ha fatto il punto anche sul civico 29 e sull’area sottostante il ponte. Per il Civico 29 l’assessore afferma che è tutto pronto, si tratta solo di accelerare l’iter negli uffici. “Per l’area sottostante pensiamo a un progetto di rigenerazione urbana con l’Urban Center” ha confermato Daniele.

Piazza Duomo

“La Soprintendenza vuole fare sondaggi archeologici sul sito”. Sarebbe questo ad incagliare l’iter per l’attesa riqualificazione della Piazza. Per quanto concerne la pavimentazione del corso, invece, il problema sono i fondi. Il Comune li aveva chiesti alla Struttura di Missione ma al momento non se ne è fatto niente. Daniele dice di voler trovare risorse all’interno del bilancio comunale.

Centro storico e dintorni

Sulle grandi opere di ricostruzione ovviamente il problema sono gli iter, molto complessi, tra gare europee ed eventuali ricorsi. Così per Santa Maria dei Raccomandati ci sarà da attendere parecchio, mentre sono cominciati i lavori a Santa Caterina, su via Sassa. Per la De Amicis lavori in corso ma Romano chiede quando verrà portato in aula il cambio di destinazione d’uso visto che non sarà più una scuola.

Lavori in corso anche all’Asilo di Viale duca degli Abruzzi e a Palazzo Margherita, dove si potrebbe tornare già quest’anno. I ricorsi, invece, sono arrivati a Porta Barete, lì il Comune ha diversi progetti tra le mani, la riscoperta della porta, ma anche il recupero di Santa Croce, come polo multimediale, e del convento della Lauretana, che sarà uno spazio di coworking con un’area verde a disposizione.

Prima periferia

In alto mare sembrano i progetti di Piazza d’Armi e del parco lineare di Viale della Croce Rossa. Il primo ha un contenzioso. Il Comune comunque nell’area vuole procedere alla copertura del mercato che sarà quindi utilizzabile sia per il mercato che per eventi. Viale della Croce Rossa sconta i 50 e più espropri da fare e il Comune ha quindi dirottato una parte dei fondi su altre opere.

Masciocco ha chiesto anche informazioni su Piazza Regina Margherita, anche alla luce della petizione dell’Archeoclub per chiedere alcune modifica al progetto di riqualificazione. “L’intervento – ha risposto l’assessore – è sostenuto dalla Fondazione Carispaq, e ci hanno detto o questo o niente.”

Periferie

Lo sguardo è rivolto a scuole e cimiteri innanzitutto. Le scuole hanno un’accelerata grazie ai poteri commissariali dati ai sindaci in virtù della pandemia. E sui cimiteri sono in corso diversi interventi, è anche previsto un restyling di una parte di quello monumentale dell’Aquila. Ci sono poi i progetti Case. Daniele ha in mente per la zona est una destinazione più artigianale o fieristica.