L’AQUILA – Domani, 24 aprile, dalle 15.30 alle 17, si svolge l’Open day delle formazioni Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 della Polisportiva L’Aquila Rugby.

Invece per la formazione Under 14 l’appuntamento, sempre domani 24 aprile, è dalle 17 alle 18.15.

L’Open day si tiene a Centi Colella.

Il coordinatore del settore minirugby fino all’Under 14 della Polisportiva L’Aquila Rugby è il professore Ugo Andreassi.

Un’occasione per conoscere il rugby in una società come la Polisportiva L’Aquila Rugby che ha vinto cinque scudetti.